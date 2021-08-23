Беларусь и ОАЭ подтвердили заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и ОАЭ подтвердили заинтересованность в развитии двустороннего взаимовыгодного военно-технического сотрудничества по широкому спектру направлений. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.Второй день военно-технического форума "Армия-2021" в деловой программе белорусской делегации начался со встречи председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса и заместителя министра обороны по поддержке и оборонной промышленности ОАЭ Аль Джабери Мубарак Саида. Стороны обсудили реализацию текущих контрактов и перспективы взаимодействия. Отмечена заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве.22 августа состоялась встреча председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с генеральным директором АО "Кронштадт" Сергеем Богатиковым. Стороны проинформировали друг друга о возможностях предприятий в сфере создания БПЛА, обсудили перспективные проекты в данной сфере, а также отметили заинтересованность в развитии взаимодействия. Подписано соглашение о сотрудничестве между организацией Госкомвоенпрома и АО "Кронштадт".Компания "Кронштадт" разрабатывает беспилотники, которые смогут самостоятельно обходить системы ПВО. Дроны будут автоматически анализировать обстановку на поле боя и принимать необходимые решения. Российские беспилотники не уступают аналогам, в том числе китайским и израильским аппаратам.