Беларусь и Пакистан обсуждают перспективы военно-технического сотрудничества

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные участвуют в работе десятой международной оборонной выставки IDEAS-2018, на полях которой они провели переговоры с пакистанской стороной о перспективах военно-технического сотрудничества. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.
Возглавляет белорусскую делегацию начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов. "Состоялась встреча делегации с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана Зубайром Махмудом Хаятом. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - проинформировали в Минобороны.
Выставка IDEAS-2018 открылась 27 ноября в городе Карачи (Пакистан). Форум посвящен борьбе с международным терроризмом.-0-
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