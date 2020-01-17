Беларусь и Польша намерены максимально увеличить пропускную способность на границе

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры по обеспечению максимально возможного пропуска транспортных средств на белорусско-польской границе обсудили накануне руководители таможенных служб Беларуси и Польши, сообщили БЕЛТА в ГТК.

"Во время переговоров стороны приняли решение о дальнейшей актуализации договорно-правовой базы, инфраструктурном развитии пунктов пропуска на белорусско-польской границе, а также обеспечении на данном участке границы максимально возможного пропуска транспортных средств", - отметили по итогам встречи в пресс-службе ведомства.

По данным ГТК, в 2019 году количество грузовых транспортных средств, проследовавших через белорусско-польскую границу, превысило 1,1 млн. Это на 5% больше, чем в 2018 году, и на 20% больше показателя 2015 года. Каждый день границу в этом направлении пересекают более 3 тыс. грузовых автомобилей.

Как отметили в пресс-службе, встреча стала продолжением конструктивного диалога и важным практическим шагом на пути дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества таможенных служб Беларуси и Польши.-0-