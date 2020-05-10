Беларусь и Республика Корея объявили конкурс совместных научно-технических проектов

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки и ИКТ Республики Корея проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2020-2021 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Конкурс проводится по нескольким приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. В их числе нано- и биотехнологии, информационно-коммуникационные, аэрокосмические, агропромышленные и промышленные (индустрия 4.0) технологии, новые материалы, энергетика и энергосберегающие технологии, промышленная автоматизация и робототехника, химические, строительные технологии и производство, медицинские технологии и фармация, а также рациональное природопользование, ресурсосбережение и защита от чрезвычайных ситуаций.

Прием заявок на конкурс завершается 30 июня 2020 года. Документы должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в электронном виде в адрес ГКНТ через информационно-аналитическую систему "Экспертиза".

Конкурс проводится в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и Республики Корея об экономическом, научном и техническом сотрудничестве, а также протоколом третьего заседания совместной белорусско-корейской рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству от 9 апреля 2019 года.-0-