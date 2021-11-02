Беларусь и Россия активизируют борьбу с транснациональной преступностью

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в рамках рабочей поездки в Беларусь председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси Олег Шандарович провели трехстороннюю встречу с участием председателя Государственного комитета судебных экспертиз Алексея Волкова, сообщили БЕЛТА в СК.

Олег Шандарович поделился опытом взаимодействия следователей и экспертов, а также обозначил наиболее востребованные исследования, назначаемые для расследования разных категорий преступлений. Участники встречи заявили о готовности продолжать обмен научным опытом, внедрять в практику положительные наработки в области экспертных исследований как России, так и Беларуси в целях повышения эффективности взаимодействия в борьбе с транснациональной преступностью.-0-