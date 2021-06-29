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29 июня 2021, 11:32

Беларусь и Россия большое внимание уделяют развитию общества в эпоху цифровизации - Макаров

Олег Макаров
Олег Макаров

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия большое внимание уделяют развитию общества в эпоху цифровизации, заявил директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров в секции форума "Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий", которая проходит в режиме видео-конференц-связи на базе БИСИ, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Олега Макарова, для обсуждения на форуме выбрана важнейшая тематика. "Это говорит о том, что мы очень большое внимание (и это отрадно) уделяем как раз таки вопросам информационной безопасности, информационных отношений и вообще развитию нашего общества в эпоху цифровизации. Это, в моем понимании, не характерно для таких глобальных площадок, но это очень важно, что в рамках отношений России и Беларуси мы говорим не только о газе, о каких-то вопросах строительства, но и таких важнейших вещах, как окружающая нас среда, образование и наука в эпоху цифровизации", - сказал Олег Макаров.

Форум достаточно представительный. "Если мы посмотрим на белорусскую делегацию, мы видим ректоров, представителей Национальной академии наук и министерств. Это говорит о том, что такая синергия даст, конечно, эффект и практический результат", - отметил директор БИСИ.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал сегодня и пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Сегодня, в первый день, организована работа пяти секций, которые пройдут по нескольким тематическим направлениям: российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий, роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства, взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров, право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и направления, молодежь онлайн: цифровая среда будущего.

Впервые на полях форума проходит совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании.

30 июня, во второй день форума, состоится заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Особое внимание на форуме будет уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Перспективы делового сотрудничества рассмотрят участники Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Беларуси.

Важной частью программы форума станет пленарное заседание. Оно пройдет 1 июля в режиме видеоконференции. Перед участниками выступят руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации. Для придания нового импульса развитию цифровизации и научно-технологического пространства в Союзном государстве будут подписаны соглашения о сотрудничестве, а также контракты между предприятиями Беларуси и России.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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