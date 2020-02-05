Беларусь и Россия будут почетными гостями на книжных ярмарках в ОАЭ и Корее

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям России подписали меморандум на XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке, сообщили БЕЛТА в Мининформе.

Подписи под документом сегодня поставили министр информации Беларуси Александр Карлюкевич и начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Юрий Пуля.

Меморандум предусматривает, что Беларусь и Россия в текущем году будут почетными гостями на международных книжных ярмарках в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты, 15-21 апреля) и в Сеуле (Корея, 24-28 июня).

Подписание меморандума позволит активизировать презентацию достижений Беларуси и России в сфере книгоиздания на международных культурных площадках, а также достичь более тесного взаимодействия и поспособствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов в гуманитарной области в рамках Союзного государства.-0-