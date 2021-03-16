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Общество
16 марта 2021, 10:04

Беларусь и Россия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки

Виктор Хренин и Сергей Шойгу. Фото ТАСС
Виктор Хренин и Сергей Шойгу. Фото ТАСС

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители оборонных ведомств Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу обсудили 5 марта в Москве реализацию мероприятий программы стратегического партнерства двух стран на 2021-2025 годы и пришли к единому мнению о необходимости формирования трех учебно-боевых центров совместной подготовки. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

На территории Беларуси предполагается создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО. На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных Сил России, а также совместное выполнение учебно-боевых задач. Работа центра позволит значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Беларуси, так и Воздушно-космических сил России, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства.

В Российской Федерации планируется создать учебно-боевой центр совместной подготовки сухопутных войск. В нем будет вестись подготовка мотострелковых и танковых подразделений государств по методикам, учитывающим боевой опыт российских Вооруженных Сил. Совместная подготовка позволит на новом уровне отработать элементы взаимодействия подразделений белорусских Вооруженных Сил с силами региональной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и, в конечном счете, значительно повысить эффективность ее применения.

Определена целесообразность создания в Калининградской области России учебно-боевого центра на базе Балтийского флота Западного военного округа. Это направление даст возможность готовить белорусские подразделения на базе воинских частей морской пехоты Российской Федерации, оснащенных БТР82А. Напомним, БТР82А поступят в Вооруженные Силы Беларуси уже в текущем году.

Также центр позволит использовать современную материальную базу для водолазной подготовки белорусских специалистов.-0-

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