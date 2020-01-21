21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют создать стандарты обработки космической информации, сообщил сегодня журналистам директор предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси Сергей Золотой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Союзная программа "Интеграция-СГ" направлена на создание ряда стандартов, связанных с обработкой космической информации. Сегодня, к сожалению, в Беларуси и России такие стандарты отсутствуют, и это сдерживает широкое внедрение данных дистанционного зондирования Земли в реальном секторе экономики. Другая часть программы связана с разработкой соответствующих технологий, которые будут эти стандарты реализовывать", - сказал Сергей Золотой.

По его словам, уже утверждено техническое задание на программу, предусмотрены средства на ее реализацию. "Сейчас идет формальная процедура определения головной организации и исполнителей заданий. Программа будет реализовываться в 2020-2024 годах. Помимо НАН с белорусской стороны в ней будет участвовать БелГИСС", - отметил ученый.

"В этих стандартах будут заинтересованы предприятия, которые используют космическую информацию. Это такие сферы, как земельные и природные ресурсы, геодезия и картография, лесное хозяйство", - добавил Сергей Золотой.-0-