Беларусь и Россия подписали контракты на поставку БТР-82А и вертолетов Ми-35М

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с заместителем министра обороны по вооружению генерал-майором Сергеем Симоненко во время международного военно-технического форума "Армия-2020" ознакомилась с передовыми технологиями и новейшими образцами вооружения и военной техники, провела встречи с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, представителями российских оборонных предприятий. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

На полях форума по результатам проделанной за последний год работы подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд Вооруженных Сил. В том числе контракты на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод" и первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.

Также подписан план взаимодействия с ОАО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на 2021-2025 годы по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года.-0-