Беларусь и Россия разрабатывают новые проекты совместных научно-технических программ

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия разрабатывают новые проекты концепций совместных научно-технических программ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ по итогам пятого заседания Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства.

Как отметил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, научно-техническое и инновационное сотрудничество является одним из краеугольных камней, основ взаимодействия двух стран. На такие проекты направляется больше половины бюджета Союзного государства. Речь идет в первую очередь о создании инновационных продуктов, в частности в области космоса, медицины, биотехнологий, высокоскоростных вычислительных машин.

В текущем году Беларусь и Россия выполняют семь совместных программ. "В настоящее время ряд новых проектов концепций программ находится в разработке. Они соответствуют практически всем перспективным направлениям для белорусско-российских научных исследований", - отметили в пресс-службе.

В числе приоритетов - интеллектуальные системы анализа информации, новые лазерные материалы и технологии, опто- и микроэлектроника, многофункциональные беспилотные авиационные комплексы, сверхъемкие накопители энергии и приводы на их основе, оборудование наноиндустрии, 3D-печать, продукты глубокой переработки торфа и сапропелей, фарминдустрия, регенеративная медицина и др.

Также на заседании поднималась тема присуждения премий Союзного государства в области науки и техники. На соискание премии (учреждена для стимулирования совместной научной деятельности) принято 18 заявок, поступившие документы рассмотрят члены экспертного совета, заседание которого состоится в Минске. "В этом году мы впервые проводим конкурс на присуждение премии и планируем вручить ее в апреле 2021 года - ко Дню единения народов Беларуси и России", - сказал председатель ГКНТ.

Конкурс проводится ГКНТ и Министерством науки и высшего образования России при поддержке Постоянного комитета Союзного государства. Заявки принимались с 15 февраля по 1 апреля текущего года. Премия в 5 млн российских рублей присуждается один раз в два года трем лауреатам.-0-