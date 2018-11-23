Беларусь и Россия утвердили план мероприятий в транспортной системе на 2019-2021 годы

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние и перспективы развития транспортного сообщения между Беларусью и Россией обсудили в Москве на 17-м заседании координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Заседание комиссии прошло во время XII Международного форума и выставки "Транспорт России" под председательством министра транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолия Сивака и министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха. "Стороны отметили важность углубления интеграции в сфере транспорта в рамках Союзного государства Беларуси и России, а также утвердили план мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной системы Союзного государства на 2019-2021 годы", - сообщили в Минтрансе.

Накануне состоялась встреча руководителей уполномоченных органов государств - членов Евразийского экономического союза в области транспорта, во время которой подведены итоги проделанной в 2018 году работы, а также обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия. Кроме того, Анатолий Сивак принял участие в XXXVIII заседании координационного транспортного совещания стран СНГ, на котором обсуждались актуальные вопросы сотрудничества в области транспорта. Рассмотрен вопрос о выполнении плана первоочередных мероприятий по реализации стратегии обеспечения транспортной безопасности на территории стран Содружества при осуществлении перевозок в международном сообщении на 2017-2019 годы.

На полях выставки "Транспорт России" министр транспорта и коммуникаций Беларуси провел встречу с начальником Узбекского агентства автомобильного транспорта, во время которой стороны сверили часы по выполнению пунктов дорожной карты, подписанной премьер-министрами двух стран по итогам визита Президента Беларуси в Узбекистан в сентябре текущего года.-0-