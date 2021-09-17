Беларусь и Россия выработают совместную позицию по климатической повестке

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятое совместное заседание коллегий Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Министерства природных ресурсов и экологии России состоится 23 сентября в Минске, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Заседание пройдет под председательством глав двух ведомств. На повестке - вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в различных областях, включая гидрометеорологию и мониторинг окружающей среды, использование и охрану недр, сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма на трансграничной особо охраняемой природной территории "Заповедное Поозерье", обращение с отходами.
Также планируется выработать совместную позицию Беларуси и России в рамках глобальной и региональной климатической повестки.-0-