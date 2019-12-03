Беларусь и Сербия подписали после встречи президентов пакет документов, половина - в сфере науки

3 декабря, Белград /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. По итогам переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде стороны подписали пакет документов о развитии сотрудничества в различных отраслях, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи поставлены на восьми документах, четыре из них касаются научной сферы. Это меморандум о взаимопонимании при осуществлении сотрудничества в области инноваций и развития цифровых технологий, соглашения о научно-техническом сотрудничестве Национальной академии наук Беларуси с Сербской академией наук и искусств, Министерством образования, науки и технологического развития Сербии. В этот список попал и протокол девятого заседания белорусско-сербской комиссии по научно-техническому сотрудничеству.

Белорусские и сербские ученые в ближайшие два года планируют выполнить 10 совместных научно-технических проектов в области сельского хозяйства и продовольствия, биотехнологий, наноматериалов, лазерных и химических технологий.

По итогам переговоров президентов в Белграде также подписаны договор между Беларусью и Сербией о выдаче, межправительственная программа сотрудничества в сфере образования до 2020 года, соглашения между ОАО "Беларусбанк" и Почтовым сберегательным банком Сербии об открытии корреспондентских счетов в различных валютах.-0-