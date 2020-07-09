9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Швейцария планируют развивать сотрудничество в сфере медицины и экономики. Об этом сообщила председатель Ассоциации дружбы "Швейцария-Беларусь" Маргарет Кинер Неллен сегодня на встрече с председателем Миноблисполкома Александром Турчиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"В феврале шла речь о сотрудничестве в медицине. Была идея привезти врачей из Швейцарии в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Но не удалось пригласить медиков из-за коронавируса - в Швейцарии сейчас дефицит врачей. Планирую осенью привезти врачей и посетить РНПЦ. Поэтому все те задумки, которые озвучивались по поводу сотрудничества с медицинским факультетом Бернского университета, обсудим во время следующего визита", - сказала Маргарет Кинер Неллен.

Также, напомнила она, на встрече в феврале говорили о сотрудничестве по линии институтов по экономике. "После нашей встречи случился COVID-19, контакты между людьми были невозможны. Но я об этом помню, интерес и намерения остаются", - сказала глава ассоциации.

В целом организация готова оказывать всестороннюю поддержку в отношениях между странами. "Мы открыты, скажите, в чем, и мы поможем", - заключила она.

Александр Турчин также подчеркнул: все, что намеревались, будет реализовано. "В экономике будем двигаться дальше в заданном направлении. Важно довести до конца сотрудничество в медицинской сфере. Нам интересна совместная образовательная программа. Для области особенно важно, чтобы была возможность готовить наших студентов с помощью швейцарских партнеров. Уверен, что мы с вами сделаем еще очень много для развития отношений между нашими странами", - отметил губернатор.

В 2019 году внешнеторговый оборот Минской области со Швейцарией составил $141,5 млн, в том числе экспорт - $15,3 млн, импорт - $126,2 млн.-0-