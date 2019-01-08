Беларусь и Словакия объявили конкурс совместных научно-технических проектов

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования, науки, исследований и спорта Словакии проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Конкурс проводится по следующим приоритетным направлениям белорусско-словацкого сотрудничества: энергетика; агропромышленные технологии; промышленные и строительные технологии; медицина и медицинские технологии, фармация; химические, нано- и биотехнологии; новые материалы; ядерные технологии; технологии водопользования; охрана окружающей среды; пищевая промышленность; охрана биоразнообразия.

Документы должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план и письменные обязательства заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок. Заполненные формы необходимо направить в ГКНТ в печатном (в трех экземплярах) и электронном (на CD-диске) видах. Заявки принимаются до 7 марта 2019 года.

Конкурс проводится в соответствии с протоколом первого заседания белорусско-словацкой комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий от 25 сентября 2018 года.-0-