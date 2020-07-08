Беларусь и Таджикистан проведут конкурс совместных научно-технических проектов

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования и науки Таджикистана объявляют первый конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2022 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Конкурс проводится по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. В их числе информационно-коммуникационные, междисциплинарные, химические и агропромышленные технологии, энергетика и энергосбережение, медицина, фармация, нано- и биотехнологии, новые материалы, продовольственная безопасность, рациональное природопользование, предупреждение и устранение последствий стихийных бедствий, технологии управления водными ресурсами и добычи полезных ископаемых, а также охрана окружающей среды.

Заявки на конкурс принимаются с 1 августа по 4 октября 2020 года. Документы должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в электронном виде в ГКНТ через информационно-аналитическую систему "Экспертиза".

Конкурс проводится в соответствии с соглашением между правительствами двух стран о сотрудничестве в области науки и технологий от 5 апреля 2000 года, а также протоколом первого заседания совместной белорусско-таджикской рабочей группы по сотрудничеству в области науки и технологий от 18 июня 2020-го.-0-