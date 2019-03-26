Беларусь и Турция разработают дорожную карту научного сотрудничества до 2021 года

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция разработают дорожную карту развития сотрудничества между Национальной академией наук Беларуси и Научно-исследовательским советом Турции (ТЮБИТАК) на 2019-2021 годы. Об этом рассказал во время заседания совместного комитета по научно-техническому сотрудничеству между ТЮБИТАК и НАН Беларуси председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе академии наук.

"Научные организации НАН Беларуси заинтересованы в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве с научными организациями Турции. Потенциал турецких и белорусских ученых позволяет значительно расширить наше взаимодействие. Дорожная карта, наполненная конкретными направлениями и совместными проектами, будет способствовать расширению и углублению научного сотрудничества на благо экономик двух стран", - подчеркнул Владимир Гусаков.

Сотрудничество с Турцией ведется на основе соглашения между НАН Беларуси и ТЮБИТАК (2002 год) и соглашения о научном сотрудничестве между НАН Беларуси и Турецкой академией наук (2009). "Но данные договоренности не реализуются в полной мере. С целью активизации взаимовыгодной деятельности председатель Президиума НАН Беларуси предложил заключить новый договор о сотрудничестве между НАН и ТЮБИТАК", - отметили в пресс-службе. Вице-президент ТЮБИТАК Оркун Хасекиоглу сообщил, что турецкая сторона заинтересована в расширении взаимодействия.

На заседании совместного комитета белорусские и турецкие ученые согласовали общие направления научно-технического сотрудничества, которые будут включены в дорожную карту. Среди них беспилотные летательные аппараты, графеновые и лазерные технологии, оптоэлектроника, новые биоматериалы, в том числе биоразлагаемые, а также совместные исследования в области наблюдения и контроля за загрязнением воздуха в Антарктиде. Планируется, что в ближайшее время будет согласован конкретный перечень совместных проектов для наполнения проекта дорожной карты, подписать которую планируется во время визита белорусской делегации в Турцию в апреле.

Белорусские и турецкие ученые также рассмотрели ход выполнения совместных проектов по конкурсу Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований и ТЮБИТАК, обсудили перспективы проведения следующего конкурса.-0-