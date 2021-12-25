25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в туризме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

В видеоконференции участвовали заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, первый заместитель министра туризма и спорта Узбекистана Улугбек Азамов, представители посольства Узбекистана в Беларуси и субъекты туристической индустрии двух стран.

Стороны провели презентацию туристического потенциала, проинформировали друг друга о взаимных туристических потоках между государствами. Было отмечено, что, несмотря на непростую ситуацию для туризма, контакты в этой сфере не прекращаются, а актуальные вопросы сотрудничества регулярно обсуждаются во время международных мероприятий.

Так, в 2021 году состоялись встречи представителей туристической сферы двух стран на форуме TRAVEL HUB "Содружество" в Санкт-Петербурге (Россия), во время заседания Совета по туризму государств - участников СНГ в Ереване (Армения), 24-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (Мадрид, Испания).

Михаил Портной и Улугбек Азамов обменялись информацией о мерах по противодействию распространению COVID-19 при приеме иностранных туристов, предложениями об организации туристических путешествий в Беларусь и Узбекистан, подтвердили готовность к двустороннему сотрудничеству.-0-