Беларусь и Узбекистан заинтересованы в создании совместного туристического продукта

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич обсудил с заместителем премьер-министра, министром туризма и спорта Узбекистана Азизом Абдухакимовым развитие сотрудничества в сфере туризма. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии в Узбекистане.

"Стороны выразили заинтересованность в расширении туристических обменов между Беларусью и Узбекистаном, взаимном рекламном продвижении туристических пакетов в своих странах, а также создании с учетом имеющихся логистических возможностей совместного туристического продукта "Узбекистан-Беларусь" для туристов из третьих стран", - рассказали в посольстве.

Леонид Маринич передал приглашение узбекским спортсменам посетить спортивные базы в Беларуси для совместных учебно-тренировочных сборов для подготовки к ХХХIII летним Олимпийским играм. Белорусская сторона выразила готовность рассмотреть встречные предложения об использовании спортивной инфраструктуры Узбекистана для подготовки как профессиональных спортсменов, так и спортсменов-любителей.

"Достигнуты договоренности об обмене календарями международных и открытых соревнований, проводимых в Беларуси и Узбекистане в 2022 году, для участия в них спортсменов двух стран", - добавили в дипмиссии.

Во время встречи также обсуждены вопросы поставок белорусских комплектов деревянных домов для размещения в сформированных и активно развивающихся туристско-рекреационных зонах Узбекистана.-0-