Беларусь и Венгрия обсудили сотрудничество в фармацевтической отрасли

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Венгрии Александр Пономарев провел рабочую встречу с заместителем государственного секретаря Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Чики, в которой также приняло участие руководство СООО "Нативита". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Венгрии.

Участники встречи обсудили состояние и перспективы сотрудничества в фармацевтической отрасли, актуальные подходы медикаментозного лечения осложнений, вызванных COVID-19, онкологических и иных тяжелых заболеваний.

Достигнута договоренность о поддержании экспертных контактов по вопросам развития фармацевтической индустрии в Беларуси и Венгрии, об условиях доступа белорусских лекарственных препаратов на венгерский рынок.-0-