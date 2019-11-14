Беларусь инициирует изменение договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы

14 ноября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях в охране границы, действующий с 1995 года. Такая задача поставлена сегодня главой государства, сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада Президенту, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась. Ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами. Но в целом договор требует актуализации и усиления, - сказал Станислав Зась. - Ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. Мы к этому готовы".

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