Беларусь избрана председателем Совещания сторон Протокола по проблемам воды и здоровья

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь избрана председателем Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Пятая сессия Совещания сторон Протокола проходит с 19 по 21 ноября в Белграде (Сербия). Официальную делегацию Беларуси возглавляет замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.

Участники оценили прогресс на пути к достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР), касающихся сфер водоснабжения, санитарии и здравоохранения. Провели стратегическую дискуссию по существующим пробелам в реализации задач, обсудили политические и технические аспекты важнейших вопросов для Европейского региона. Речь шла о таких проблемах, как организация безопасного водоснабжения и санитарного обслуживания в условиях изменения климата, обеспечение справедливого доступа к услугам водоснабжения и санитарии, актуальные угрозы для здоровья, связанные с водой, например, вспышки легионеллеза и устойчивость к противомикробным препаратам.

На заседании Беларусь была избрана председателем Совещания сторон Протокола на 2020-2022 годы, приняв председательство от Сербии. Кандидатуру страны одобрили все участники совещания.

Председательство Беларуси позволит претворять в жизнь глобальные инициативы и принципиальные решения Протокола, стремясь к улучшению здоровья и благополучия для всех жителей Европейского региона путем обеспечения безопасности водопользования и устойчивого управления водными ресурсами.

Как отметил начальник отдела внешних связей Минздрава Анатолий Грушковский, в последние годы Беларусь была одной из ведущих стран как в продвижении Протокола на международном, так и в его реализации на национальном уровне. По данным ПРООН, республика входит в группу стран, население которых имеет 100%-ный устойчивый доступ к улучшенным источникам воды (по количеству, качеству и близости нахождения источников воды).

Наталья Жукова также приняла участие в нескольких панельных дискуссиях высокого уровня, провела встречи с и.о. директора Европейского бюро ВОЗ Пирожкой Остлин, исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Ольгой Альгаеровой, представителями государств - участников совещания по вопросам развития двустороннего сотрудничества в области здравоохранения.

Протокол - это первое международное соглашение, направленное на выявление и количественную характеристику риска для здоровья населения использования небезопасной воды, разработку на этой основе соответствующих мероприятий по ликвидации риска и созданию систем реагирования на возникновение опасности, в том числе при трансграничных воздействиях. Беларусь присоединилась к Протоколу в 2009 году. Основную работу по выполнению обязательств ведут Министерство здравоохранения и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Координирует работу Научно-практический центр гигиены, на базе которого создан Национальный контактный центр по Протоколу.-0-