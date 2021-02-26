Беларусь изучает возможность продолжить эксплуатацию БКА на орбите

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты изучают возможность продолжить эксплуатацию Белорусского космического аппарата на орбите, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

"БКА работает в составе российско-белорусской орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли и в полном объеме выполняет свои задачи. Напомню, что срок его эксплуатации на орбите продлен до конца 2021 года, то есть суммарно составит практически 10 лет при гарантированном времени использования схожих аппаратов в 5 лет. Это эквивалентно созданию и эксплуатации еще одного такого спутника. Так что этот стратегический проект является высокоэффективным. В настоящее время специалисты НАН Беларуси совместно с российскими коллегами из АО "Корпорация "ВНИИЭМ" проводят детальный анализ состояния бортовых систем БКА в целях определения возможности продолжения эксплуатации спутника", - сказал Владимир Гусаков.

В январе 2020 года между НАН Беларуси и госкорпорацией "Роскосмос" было подписано соглашение о расширении возможностей группировки спутников на основе информационного ресурса российских космических аппаратов "Канопус-В" №3, 4, 5, 6 и "Канопус-В-ИК". Белорусский наземный комплекс приема, обработки и распространения космической информации с БКА включен в состав российской единой территориально-распределенной информационной системы. По словам председателя Президиума НАН, это существенно повысило качество обеспечения космической информацией белорусских потребителей.

Дальнейшее развитие системы дистанционного зондирования Земли ученые связывают с созданием российско-белорусского спутника нового поколения. Он обеспечит пространственное разрешение 0,35 м (у действующего - 2 м). В 2020 году завершено эскизное проектирование. "Сейчас ведутся работы по созданию космического аппарата и космической системы в целом. Планируется, что российской стороной будет создана служебная платформа, выполнен запуск и страхование спутника. Оптическую полезную нагрузку изготовит белорусское ОАО "Пеленг". Белорусский наземный комплекс управления, приема, обработки и распространения космической информации обеспечит предприятие "Геоинформационные системы" НАН Беларуси", - отметил Владимир Гусаков.

Создаваемая сейчас космическая система станет основой объединенной группировки аппаратов дистанционного зондирования Земли стран ЕАЭС. Работы по ее формированию предусмотрены в межгосударственной программе по интеграции национальных космических систем государств-членов союза, одобренной Евразийским межправительственным советом в июле 2020 года.

***Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-