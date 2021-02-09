9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь как участник ОБСЕ выступает за развитие системы региональной безопасности с учетом интересов всех стран. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов, выступая сегодня на семинаре ОБСЕ высокого уровня по военным доктринам, который 9-10 февраля проходит в формате видеоконференции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ.

"Олег Воинов выступил в сессии семинара, посвященной ситуации в области безопасности в регионе ОБСЕ, в качестве основного докладчика. Он подчеркнул, что в основу всех концептуальных документов нашей страны заложены миролюбие и многовекторность, а также отметил вклад Беларуси в обеспечение международной и региональной безопасности. Начальник департамента обратил внимание на закрепление в Военной доктрине нашей страны положения о том, что, являясь участником ОБСЕ, Беларусь выступает за развитие системы региональной безопасности с учетом интересов всех государств на основе принципов доверия и взаимопонимания", - рассказали в постпреде.

Белорусский докладчик отметил, что в качестве мер, направленных на укрепление международной и региональной безопасности в условиях современных вызовов и угроз, Республика Беларусь предлагает рассматривать:

взаимоуважительный, равноправный и инклюзивный диалог о текущих и будущих вызовах и рисках безопасности в регионе ОБСЕ, который бы способствовал выработке конкретных мер по снижению возможности возникновения военных угроз и развязывания вооруженных конфликтов;

"замораживание" процесса наращивания военных потенциалов и расходов, масштабов и интенсивности военной деятельности, что в перспективе приведет к снижению напряженности в регионе и повышению доверия между заинтересованными сторонами.

Олег Воинов обратил внимание на важность начала переговоров по новому режиму контроля над обычными вооружениями в Европе, отвечающему текущей военно-политической ситуации, и подтверждение запретов на размещение на европейском континенте баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью пуска от 500 км до 5500 км.

Белорусская сторона также выступает за совершенствование установленных Венским документом 2011 года мер укрепления доверия и безопасности в соответствии с современными реалиями;

возвращение к нормальному функционированию Договора по открытому небу;

проведение политики "сдерживания" в отношении размещения на своей территории на постоянной или временной основе дополнительных военных объектов и воинских частей вооруженных сил других государств.

В мероприятии принимают участие генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, руководители военных ведомств и генеральных штабов вооруженных сил государств - участников ОБСЕ, а также эксперты в сфере европейской безопасности.

В фокусе мероприятия - ситуация в области безопасности в регионе ОБСЕ и тенденции ее развития; взгляды государств-участников на роль вооруженных сил в сдерживании вооруженных конфликтов; возвращение к стратегическому соперничеству между государствами, отражение этого процесса в военных доктринах. Речь идет также о сотрудничестве между государствами в условиях роста угроз безопасности, закреплении в военных доктринах необходимости военного сотрудничества. Обсуждается оказание поддержки гражданским властям при реагировании на кризисы, влияние опыта, полученного во время эпидемии коронавируса, на развитие военных доктрин.-0-