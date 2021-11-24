Беларусь может принять участие в исследовании двигательной активности школьников

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может принять участие в масштабном исследовании по оценке двигательной активности детей школьного возраста, сообщила журналистам заведующая кафедрой гигиены и медицинской экологии БелМАПО кандидат медицинских наук, доцент Елена Гузик, передает корреспондент БЕЛТА.

Такое исследование проводится каждые четыре года. "Сейчас обсуждается вопрос о том, что, возможно, в следующем году Беларусь поучаствует в этом исследовании. Мы будем знать особенности ситуации в нашей стране", - сказала Елена Гузик.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует для детей старше пяти лет и подростков 60 минут двигательной активности ежедневно. По результатам исследований, проведенных в 45 европейских странах в 2018 году с задействованием примерно 227 тыс. детей, в Европейском регионе лишь 19% детей физически активны, то есть двигаются не менее 60 минут в день. Поэтому проблема низкой двигательной активности существует, отметила заведующая кафедрой.

Она напомнила, что низкая двигательная активность - фактор риска развития заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной систем и даже онкологических заболеваний. Достаточная двигательная активность требуется и взрослым, это профилактика болезни Альцгеймера.

По словам Елены Гузик, в Беларуси созданы хорошие условия для обеспечения двигательной активности. Во всех школах проводятся не только уроки физкультуры, но предусмотрен и час здоровья и спорта. Работают спортивные кружки, секции, проводятся соревнования. На уроках обязательны физкультминутки. Это все элементы профилактики гиподинамии.

"Но мы четко должны понимать, что лишь школа не решит проблему двигательной активности. Надо, чтобы родители и сами дети понимали, что это важно и надо заниматься двигательной активностью в домашних условиях", - подчеркнула Елена Гузик.-0-