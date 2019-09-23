Беларусь может снизить выбросы парниковых газов на 33% по сравнению с 1990 годом - эксперт

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может снизить выбросы парниковых газов к 2030 году на 33% по сравнению с 1990-м годом, сообщил сегодня на пресс-конференции эксперт ООН/ЕС в области изменения климата Александр Гребеньков, передает корреспондент БЕЛТА.

В соответствии с Парижским соглашением по климату страны разработали национальные планы мер в области изменения климата. В частности, Беларусь взяла на себя обязательства к 2030 году на 28% уменьшить выбросы парниковых газов (по сравнению с 1990-м). В соответствии с требованиями соглашения Беларусь не позднее февраля 2020 года представит свой второй национально-определяемый вклад, содержащий еще более амбициозные обязательства.

"В Беларуси за последние годы наблюдается тенденция к сокращению выбросов, и уже сейчас видно, что обязательство по их снижению на 28% будет выполнено. Страна идет к большей цифре, скажем, минус 29-30%. А согласно нашему последнему прогнозу выбросов парниковых газов, с учетом развития экономики, принимаемых мер, планов, программ Беларусь может показать даже минус 33% по сравнению с 1990 годом", - сказал Александр Гребеньков.

По его словам, несмотря на усилия стран-участниц Парижского соглашения по климату, на глобальном уровне за последние 10 лет наблюдается увеличение выбросов. Климат меняется гораздо быстрее, чем предполагалось. В связи с этим растет осознание необходимости перейти к более решительным и амбициозным шагам по неотложному решению вопросов изменения климата.

Сегодня в Нью-Йорке открывается саммит ООН по мерам в области изменения климата. В нем принимают участие мировые лидеры, члены правительств, финансовых кругов, представители бизнеса, средства массовой информации. На саммите обсудят вопросы борьбы с глобальным потеплением.-0-