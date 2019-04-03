Беларусь на конкурсе "Мисс Мира - 2019" представит Анастасия Лавринчук

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на конкурсе "Мисс Мира - 2019" представит вторая вице-Мисс Беларусь Анастасия Лавринчук. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Национальной школы красоты.

Анастасия родом из Минска и является студенткой второго курса Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Она увлекается чтением книг и самообразованием. Гордится тем, что окончила гимназию со средним баллом "10". По словам девушки, сейчас больше всего внимания она уделяет английскому языку, дефиле, постановке речи.

К "Мисс Мира" также предстоит изготовить сценические наряды, поставить творческий номер, народный танец, снять презентационные видеоролики. Подготовиться к соревнованию участнице помогает Национальная школа красоты.

Большое внимание на "Мисс Мира" уделяется и благотворительной активности. Примером в добрых делах для Анастасии являются ее родители. На протяжении многих лет семья регулярно посещает детские дома и оказывает им поддержку. Девушка старается участвовать в благотворительных акциях. Например, недавно она сопровождала ребят с инвалидностью на особенном показе мод "Цветные сны", а также выступила в Red Dress - мероприятии, которое также преследует благую цель - средства от продажи билетов всегда направляются на помощь людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Мисс Мира" - старейший и самый престижный конкурс красоты. В нем ежегодно принимают участие около 130 стран. Шоу 2019 года состоится в Таиланде. С ноября по декабрь участницы будут бороться за корону, которую во время гала-финала новой королеве передаст "Мисс Мира - 2018" мексиканка Ванесса Понсе де Леон.

Беларусь на самом престижном конкурсе красоты добивалась значительных успехов. В прошлом году "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич вошла в топ-5 "Мисс Мира" и завоевала титул самой красивой девушки Европы. Также белоруску высоко оценили и в промежуточных этапах. Она попала в топ "Мисс топ-модель" и "Мисс спорт". Ей одной из немногих предложили сольно исполнить национальный танец в финале шоу. Подготовкой Марии Василевич к "Мисс Мира" занималась Национальная школа красоты.-0-