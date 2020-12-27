Беларусь на плато по COVID-19, заболеваемость может начать снижаться после праздников - главный санврач

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на плато по COVID-19, после праздников может быть постепенное снижение заболеваемости, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Конечно, рано об этом говорить, но, я думаю, что мы уже вышли на стабильный уровень заболеваемости, и в зависимости от того, как пройдут праздничные выходные дни - Новый год, Рождество, можно будет говорить уже о постепенном снижении заболеваемости населения по всей республике", - отметил Александр Тарасенко.

Минздрав сохраняет антикоронавирусные рекомендации - соблюдение дистанции, минимизация контактов и посещения общественных мест, масочный режим. По словам главного санврача, определенная часть населения возражает и считает, что ношение масок неэффективно, хотя медики как раз считают это эффективной мерой. "Многие переболевают в скрытой форме. Соответственно, чтобы человек не являлся источником вируса для окружающих, требуется ношение маски", - пояснил он.

Что касается мутации вируса, то, по оценке Александра Тарасенко, она не настолько существенна и о том, что она влияет на тяжесть течения заболевания, говорить не приходится.

Представитель Минздрава считает правильными подходы Беларуси в борьбе с COVID-19. "У каждой страны свои подходы. Кто-то идет на так называемый локдаун, уходит полностью на карантин. Меры, которые сегодня предпринимаются в Беларуси, правильные и эффективные", - сказал он.

Что касается эффективности прививок от коронавируса, то Александр Тарасенко полагает, что об этом можно будет говорить не раньше, чем через год - когда можно будет сделать выводы длительности сохранения иммунитета после вакцинации.

По его словам, в Беларуси вакцинация начнется не позже I квартала 2021 года. "Переговоры сейчас активно ведутся с Российской Федерацией и не только. Но говорить можно будет с уверенностью не ранее I квартала. Конечно, мы ожидаем, что это будет раньше - первая декада января, как вариант. Но в I квартале, думаю, вакцинация точно начнется", - отметил главный санврач. Планируется, что прививку от COVID-19 получат не меньше людей, чем во время вакцинации против гриппа, а, возможно, и больше.-0-