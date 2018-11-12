Беларусь налаживает производство собственного стрелкового оружия

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ведутся работы по организации собственного производства стрелкового оружия. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

"Президент эту задачу поставил неспроста. Стрелковое оружие устаревает точно так же, как и все остальное. Может быть, менее быстрыми темпами, но, тем не менее, устаревает. Очень много стран ведут разработки этого оружия. Конечно, существуют определенные требования к технологиям производства. Задача главы государства поставлена, и она будет выполняться", - сказал руководитель ведомства.

Роман Головченко рассказал, что уже сейчас в стране собирается стрелковое оружие, его образцы демонстрировались на практике. Однако при этом пока используются импортные комплектующие. "Но идет освоение на соответствующих механообрабатывающих участках этих компонентов оружия. Пока это служебное и гражданское оружие. То есть это боевое оружие, но которое отличается только некоторыми параметрами от того оружия, которое используется в Вооруженных Силах. Есть у нас и свои конструкторы, одаренные люди, которые конструируют собственные образцы стрелкового оружия", - отметил председатель Госкомвоенпрома.

Он также рассказал, что в Витебской области недалеко от Орши возводится объект, на котором будет освоено производство боеприпасов - патронов к стрелковому оружию, а также организованы участки по сборке, а впоследствии и производству образцов стрелкового оружия.

"Мы, конечно, удовлетворим собственные потребности. Но нужно зарабатывать в первую очередь валюту от продаж за рубежом. Мы очень тщательно смотрим на этот аспект. Потому что сделать для себя можно достаточно быстро, но гораздо сложнее сделать товар, который будет востребован и который сможет окупиться", - резюмировал Роман Головченко.-0-