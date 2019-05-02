Беларусь направит российской стороне новые предложения по отмене роуминга - Шульган

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь направит российской стороне новые предложения по отмене роуминга, сообщил сегодня журналистам министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган в пресс-центре БЕЛТА.

"Работа идет. Первый вариант уже направлен в правительство для решения вопросов. На этом мы не остановились и вместе с российскими коллегами во время выставки "ТИБО" проработали еще один вариант. Мы направим этот вариант российской стороне, чтобы они его проанализировали и высказали свою позицию", - сказал Константин Шульган.

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