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18 ноября 2020, 12:42

Беларусь нацелена на дальнейшее сотрудничество с Россией в сфере образования - Карпенко

Игорь Карпенко. Фото из архива
Игорь Карпенко. Фото из архива

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь нацелена развивать сотрудничество с российскими коллегами в сфере образования, заявил министр образования Игорь Карпенко во время встречи с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь нацелена на продолжение сотрудничества с российскими коллегами в сфере образования, а также на выстраивание конструктивного диалога по поддержке фундаментальных ценностей высшего образования и академических свобод", - сказал Игорь Карпенко.

В качестве одного из примеров такого сотрудничества министр привел Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства, который с 2012 года ежегодно проводится на инновационных площадках Белорусского национального технического университета. "Проведенные девять форумов вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства продемонстрировали единство взглядов, подходов к решению стратегических задач молодежной политики в области интеграции образования, науки, инноваций, предпринимательства, - отметил министр. - Форум превратился в крупнейшую на всем евразийском пространстве, авторитетную и доступную площадку, на которой представители вузовской науки и студенчества получили уникальную возможность демонстрировать свои инновационные идеи, технологии и разработки в самых различных областях науки и техники, обмениваться опытом по широкому кругу вопросов, включая сферу образования".

Игорь Карпенко подчеркнул, что благодаря форуму налажено тесное сотрудничество с ведущими российскими вузами в плане обучения, стажировок, повышения квалификации студентов и преподавателей по направлениям и специализациям, подготовка по которым в Беларуси не проводится.

Организован широкий взаимный научный обмен. Создан банк данных талантливой молодежи в области научно-исследовательской, изобретательской, инновационной, предпринимательской деятельности, студенты двух стран принимают участие в профильных олимпиадах и спартакиадах Союзного государства.

Министр напомнил, что во время проведения IX Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства 26-30 октября на базе БНТУ состоялось обсуждение с представителями Постоянного Комитета Союзного государства ключевых вопросов финансирования проекта и возможности его реализации за счет средств бюджета Союзного государства.

Сегодня белорусская делегация также посетила Центр дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" города Королев Московской области, где ознакомилась с условиями, созданными для

дополнительного образования детей в сфере инженерных наук.-0-

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