Беларусь нацелена на успех, созидание и развитие - Ладутько

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь нацелена на успех и созидание. У нас сформирован колоссальный задел для дальнейшего поступательного развития страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор ООО "Мотовелозавод" Николай Ладутько.

"Беларусь нацелена на успех, созидание и развитие, потому что мы находимся в таком месте и люди у нас такие. Кроме того, основы за 25 лет в результате правильного управления заложены верные, - отметил Николай Ладутько. - Развитие страны можно сравнить с развитием человека. Ребенок рождается, до трех лет формируется, потом проходят годы, он поступают в школу, вуз и так далее. Если взять нашу страну, то считайте, это как выпускник университета. Это говорит о том, что мы как суверенная, независимая страна очень молоды. Мы вступаем в самостоятельную жизнь, а молодости, естественно, свойственны порывы, непонимание, где-то даже дух бунтарства. Но мы выпускники вуза, а значит, подготовились к серьезной взрослой жизни. Поэтому я и говорю, что у нас впереди путь развития и созидания. Конечно, все зависит от того, как мы с вами этим путем будем идти".

По словам собеседника, в стране действительно сделано много. "Мы хотели строить в Минске 600-800 тыс. кв.м жилья, а в годы суверенной Беларуси при обеспечении правильных управленческих решений вышли на строительство более 1 млн кв.м. А те объемы жилищного строительства, которые были в агрогородках, - про это уже многие забыли. Вместе с тем тысячи населенных пунктов стали называться агрогородками, где построены миллионы квадратных метров жилья и где сейчас люди живут, работают, радуются семейной жизни", - сказал директор "Мотовелозавода".

Николай Ладутько особо остановился на дорожной инфраструктуре. "Дороги - сосуды нашего тела. Представляете, какая работа проведена, чтобы белорусские дороги стали именно такими? Поэтому сделано чрезвычайно много во всех направлениях, - подчеркнул он. - Мы сохранили положительное наследие от Советского Союза. У нас развитая промышленность, идущая в завтрашний день, развитая энергетика. Все это наследие, которое вошло в независимую страну. Мы его сохранили, развили, укрепили, и система образования под это работает, дает солидный багаж знаний".

Директор Мотовелозавода не скрывает, проблемные вопросы есть в каждой стране. "Естественно, можно и критиковать, говорить с сожалением, что тут не сделали, там не построили, там не та урожайность, не те надои, не то качество. А в какой стране мира все идеально? Где все решено? Везде есть проблемы и недоработки. Мы говорим о тенденциях, о том, что в сопоставлении сделано очень много", - отметил он.

Николай Ладутько уверен, что сформирован колоссальный задел для дальнейшего поступательного развития нашей страны. "Как говорят, успешным всегда завидуют. А мы успешная страна, у нас здоровое, приветливое население. А люди читающие, анализирующие, знают и понимают, что стоит за активизацией социальных сетей в определенные важнейшие этапы жизни страны. Если проследить хронологию развития событий в десятках стран мира и то, что у нас пытались и пытаются привнести, то все повторяется. Отсюда делаешь вывод: все это происходит не спонтанно", - заключил собеседник.-0-