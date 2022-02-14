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14 февраля 2022, 22:51

Беларусь не ведет какой-либо значительной военной деятельности, требующей предварительного уведомления - заявление в ОБСЕ

Фото из архива
Фото из архива

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не ведет какой-либо значительной военной деятельности, требующей предварительного уведомления. Об этом говорится в заявлении делегации Беларуси на встрече, созванной действующим председательством ОБСЕ по запросу Литвы, Латвии и Эстонии согласно главе III Венского документа, сообщает БЕЛТА.

Как было заявлено, участие белорусской делегации в названной встрече не следует рассматривать как поддержку введения в действие в отношении Беларуси механизма консультаций и сотрудничества по обсуждению необычной военной деятельности, предусмотренного п. 2 ст. 16 главы III Венского документа. "Наше присутствие здесь свидетельствует о том, что Беларусь чтит букву и дух Венского документа и готова к взаимоуважительному диалогу. Мы разочарованы тем, что наши уважаемые литовские, латвийские и эстонские коллеги избрали этот путь, который ведёт нас в никуда", - говорится в заявлении делегации.

Представители белорусской стороны констатировали, что история попыток активировать этот инструмент показала, что он не приносил никакой пользы и не способствовал восстановлению доверия, а скорее приводил к дальнейшей эскалации ситуации.

"Сегодня мы еще раз заявляем, что Беларусь не ведет какой-либо значительной военной деятельности, требующей предварительного уведомления, и не считает оправданным применение механизма Венского документа", - подчеркивает белорусская сторона.

Так, Беларусь предприняла ряд практических шагов по повышению прозрачности и укреплению доверия в отношении совместного белорусско-российского военного учения "Союзная решимость - 2022". При этом страна не была обязана предпринимать эти шаги, поскольку учения были ниже порога уведомления в соответствии с Венским документом. "Трудно себе представить такую прозрачность в отношении необъявленной военной деятельности со стороны наших партнеров, - отмечается в заявлении. - Тем не менее, несмотря на все эти шаги, наши уважаемые коллеги пошли на заведомую политизацию вопроса. У нас сложилось впечатление, что вне зависимости от существа нашего ответа следующий шаг уже предопределен нашими партнерами. Об этом свидетельствует их мгновенная публичная реакция на наш ответ. Разве это настоящая дипломатия, когда мы узнаем о реакции наших партнеров из СМИ, которые цитируют наши собственные ответы? Способствует ли это добросовестному диалогу? Помогает ли это уменьшить недоверие и напряжение? Мы сильно сомневаемся, что это так".

Недавно Беларусь могла бы также поднять вопрос о том, что действительно можно охарактеризовать как значительную необычную военную деятельность в непосредственной близости от границы Беларуси со стороны соседнего государства. "Следует отметить, что учение "Союзная решимость-2022" не проходит у границ с Литвой и Латвией. Мы могли бы задействовать механизм, предусмотренный в главе III. Однако мы предпочитаем решать подобные вопросы не политизировано, спокойно и профессионально", - обращают внимание белорусские дипломаты.

 

Они также подчеркнули, что военные учения являются одним из основных элементов подготовки войск любого суверенного государства. Значительное количество учений проводится в зоне ОБСЕ, в том числе в непосредственной близости от границ Беларуси. "Намеренное искажение ситуации вокруг тех или иных военных учений и враждебная, провокационная и подстрекательская риторика лишь усилит недоверие и напряженность и могут привести к эскалации политической и военной напряженности. В этой связи еще раз призываем наших коллег воздержаться от нагнетания ситуации вокруг белорусско-российского учения", - говорится в заявлении.-0-

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