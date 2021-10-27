Беларусь определила общеэкономические цели по сокращению выбросов парниковых газов

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь установила свой так называемый Определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ) в сокращение выбросов парниковых газов, сообщили БЕЛТА в ПРООН в Беларуси.

С учетом экономической ситуации и возможностей республики новая безусловная цель - снизить до 2030 года выбросы парниковых газов не менее чем на 35% от уровня выбросов 1990 года с учетом сектора "Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство" (ЗИЗЛХ). А новая условная цель - не менее чем на 40%, также с учетом сектора ЗИЗЛХ и при условии использования механизмов международного финансирования для внедрения наилучших доступных технологий по достижению сокращения выбросов парниковых газов.

Правительство Беларуси приняло разработанный Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды ОНУВ, который был официально направлен в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) 8 октября 2021 года. Тем самым республика поддерживает коллективные усилия по глобальному реагированию на изменение климата и достижению основного ориентира текущего столетия - недопущения повышения среднемировой температуры более чем на 2 градуса Цельсия по отношению к доиндустриальному периоду.

"Определяемый на национальном уровне вклад - это стратегический документ, который охватывает все ключевые секторы экономики и определяет климатический путь развития будущего, - отметил первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, национальный координатор проекта "ЕС для климата" Болеслав Пирштук. - Его реализация будет способствовать развитию зеленой экономики, сохранению природного капитала и повышению занятости путем создания зеленых рабочих мест".

В 2016 году Беларусь ратифицировала Парижское соглашение и взяла на себя обязательство по сокращению выбросов парниковых газов. Тем самым определила свой предполагаемый национально-определяемый вклад - сократить объем выбросов парниковых газов на 28% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Эту цель наша страна уже успешно достигла. При этом, в соответствии с Парижским соглашением, Беларусь должна пересматривать вклад в сокращение выбросов парниковых газов каждые пять лет на более амбициозный, что подтверждается принятием следующего ОНУВ.

В 2020 году Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды приступило к работе над ОНУВ. Экспертную поддержку процессу оказал проект "ЕС для климата", который реализуется Программой развития ООН и финансируется Европейским союзом. Разработка документа велась в тесном сотрудничестве с Глобальной программой поддержки, Программой малых грантов и другими стратегическими партнерами. Команда экспертов проекта "ЕС для климата" разработала и представила базовый сценарий и сценарий с дополнительными мерами при умеренном и оптимистическом экономическом прогнозе роста экономики. В процессе работы проводился анализ климатической политики и мер, прямо или косвенно влияющих на достижение вклада, оценивался прогресс в достижении целевого показателя.

Как отметила постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Александра Соловьева, только вместе, ставя амбициозные цели, страны могут справиться с прогрессирующим кризисом изменения климата. ПРООН в рамках глобальной платформы "Климатическое обещание" оказала Беларуси поддержку на этом пути. "Теперь мы должны объединить все усилия и сосредоточиться на достижении этой цели путем развития низкоуглеродной экономики, зеленого финансирования и новых технологий", - добавила Александра Соловьева.

"Климатическое обещание" ПРООН направлено на координацию глобальных действий по борьбе с изменением климата путем поддержки стран в повышении амбициозности их ОНУВ. Инициатива реализуется в 118 странах, что делает ее крупнейшим в мире предложением по климатической поддержке. Она поддерживается ЕС, Германией, Швецией, Италией, Испанией и другими странами.-0-