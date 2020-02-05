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05 февраля 2020, 16:00

Беларусь отправила второй самолет с гуманитарным грузом в Китай

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5 февраля, Мачулищи /Корр. БЕЛТА/. Беларусь отправила в Китай второй самолет гуманитарной помощи для профилактики и контроля эпидемии, вызванной новым типом коронавируса. Военный самолет ИЛ-76МД вылетел в Пекин с аэродрома Мачулищи, передает корреспондент БЕЛТА.

На аэродром приехали представители Минздрава, МЧС, Минобороны, Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Чтобы выразить благодарность белорусской стороне и лично экипажу самолета, в Мачулищи прибыл и посол Китая в Беларуси Цуй Цимин. "Вы в самое нужное время оказали китайскому народу помощь. В это сложное время ваша поддержка очень важна для нас", - сказал он.

Командир 50-й смешанной авиабазы Андрей Лукьянович
Командир 50-й смешанной авиабазы Андрей Лукьянович

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь Цуй Цимин
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь Цуй Цимин

Министр здравоохранения Владимир Караник с экипажем самолета
Министр здравоохранения Владимир Караник с экипажем самолета

Министр здравоохранения  Владимир Караник с экипажем самолета передает Чрезвычайному и Полномочному Послу КНР в Республике Беларусь Цуй Цимину папку с перечнем гуманитарной помощи
Министр здравоохранения  Владимир Караник с экипажем самолета передает Чрезвычайному и Полномочному Послу КНР в Республике Беларусь Цуй Цимину папку с перечнем гуманитарной помощи

Дипломат отметил, что Беларусь стала первой страной, которая отправила в КНР ресурсы для помощи в борьбе с коронавирусом. И это, обратил он внимание, не единственный случай, когда белорусская сторона оказывала гуманитарную поддержку Китаю. "Друг познается в беде. Помощь и поддержка наших народов является взаимной. Надеюсь, это станет доброй традицией", - добавил посол.

На этот раз в Китай направлены в основном индивидуальные средства защиты, средства для обеззараживания, дезинфекции инструментов и помещений, другие медицинские изделия - всего около 20 т груза. Свой вклад внес и "Великий камень": от индустриального парка передана тонна защитных средств (масок, респираторов, халатов).

"Это наиболее востребованные позиции", - пояснил состав гуманитарного груза министр здравоохранения Владимир Караник.

По его словам, в ближайшее время белорусских медиков не планируют отправлять в Китай. "Ведь мы не отправляем туда специалистов как туристов. Основная задача - это консультативная помощь и обмен информацией, которая необходима для более качественного лечения пациентов и четкого контроля за распространением заболеваемости. Насколько я понимаю, в Китайской Народной Республике еще идет накопление необходимой информации. Как только они будут готовы к обсуждению и обмену мнениями, группа готова вылететь", - сказал министр.

Первый самолет с медицинской помощью от Беларуси был отправлен в Китай 29 января. Тогда передали около 20 т груза: антибиотики для лечения осложнений вирусной инфекции, дезинфицирующие, защитные и обеззараживающие средства.

"Скажи, что еще мы могли бы сделать" - Лукашенко направил Си Цзиньпину послание в связи с коронавирусом"Скажи, что еще мы могли бы сделать" - Лукашенко направил Си Цзиньпину послание в связи с коронавирусом
Александр Лукашенко отметил, что с чувством солидарности и дружеской поддержки белорусская сторона приняла решение направить в Китай гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты и столь востребованными сегодня медикаментами.

Оказать помощь китайской стороне в борьбе с коронавирусом распорядился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства также направил личное послание со словами поддержки Председателю КНР Си Цзиньпину, в котором подчеркнул, что белорусская сторона готова и далее поддерживать Китай в преодолении этих трудностей.

Лукашенко поручил оказать Китаю поддержку в борьбе с коронавирусомЛукашенко поручил оказать Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом
Эта помощь - только первый шаг. По линии Министерства иностранных дел вырабатываются дальнейшие меры поддержки. В частности определяется, чем конкретно белорусская сторона может помочь еще.

Общаясь на днях с журналистами в Добруше, Александр Лукашенко вновь повторил свое заявление: Беларусь не будет из-за ситуации вокруг коронавируса прерывать отношения с КНР. "Но и китайцы, и наши люди, которые приезжают из Китая (мы об этом посла проинформировали), - в аэропорту мы их досматриваем, на карантин берем, обследуем. У нас специалистов для этого достаточно. И мы предложили нашу помощь китайцам. Притом это не я предложил. Ко мне пришли специалисты во главе с министром и сказали: Александр Григорьевич, если Си Цзиньпину нужна какая-то наша помощь, специалистов, мы готовы выехать", - отметил глава государства.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 24 тыс. человек, 490 человек скончались от болезни. В других странах подтверждено более 170 случаев заражения.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

Наибольшему риску подвергаются люди с ослабленной иммунной системой: пожилые и пациенты, страдающие различными хроническими заболеваниями. В настоящее время, как подчеркивают в ВОЗ, специалисты изучают случаи летальных исходов, чтобы определить, какие болезни прежде всего усугубляют состояние человека, заразившегося коронавирусом.-0-

Фото Андрея Покумейко

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