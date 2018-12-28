Беларусь отправит гуманитарную помощь в Сирию

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь 28 декабря в очередной раз отправит гуманитарную помощь в Сирию, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В Сирию будут отгружены два самосвала и автобус МАЗ, тренажеры, одежда, обувь, мебель, искусственные клапаны сердца, лекарственные средства, сухое цельное молоко. Гуманитарная помощь будет оказана почти на Br1 млн.

Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству промышленности и Министерству транспорта и коммуникаций поручено обеспечить доставку гуманитарной помощи в морской порт Латакия в Сирии.-0-