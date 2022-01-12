Беларусь оценивает возможности ускорить развитие зеленых технологий

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексная оценка возможностей для ускорения низкоуглеродного роста (то есть для развития зеленых технологий, которые позволяют сократить выбросы CO2) стартовала в Беларуси в ноябре и будет завершена к маю 2022 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ПРООН.

По предварительным оценкам, достижение около 20% Целей устойчивого развития нуждается в ускорении, в их числе - планетарные цели ЦУР 13-15 (борьба с изменением климата и его последствиями; сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов; защита и восстановление экосистем суши, рациональное лесопользование и др.). Чтобы ускорить их достижение, нужно более четко определить приоритеты в государственных расходах. Поэтому в Беларуси будет проведена специальная финансовая оценка в области защиты окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов.

Комплексная оценка точек для ускорения низкоуглеродного роста будет реализована в рамках программы "Продвижение новых инструментов финансирования в области устойчивого развития с акцентом на уязвимые группы населения". Программа реализуется совместно агентствами ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ООН-Женщины и офисом Постоянного координатора ООН в Беларуси при поддержке Совместного фонда ЦУР. Каждое агентство ООН внесет свой вклад по разным тематическим направлениям, а ПРООН координирует процесс. И налажено сотрудничество с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларусь для проведения оценки финансирования.

По результатам совместной встречи экспертов Минприроды, представителей профильных ведомств и научных кругов наиболее подходящей методологией для определения недофинансированных сфер, способных обеспечить ускорение достижения ЦУР 13-15, был признан глобальный индекс зеленой экономики Global Green Economy Index (GGEI).

Основанный в 2010 году индекс GGEI составляется ежегодно. Он помогает повышать осведомленность правительств стран мира, местных сообществ и глобальных деловых кругов о страновых позициях по аспектам зеленой экономики. GGEI пользуется доверием политиков, корпоративных лидеров, инвесторов и ученых по всему миру. Методология использует данные Всемирного банка, агентств системы ООН и национальной статистики для оценки таких ключевых параметров, как эффективность противодействия изменению климата; повышение эффективности в строительной, транспортной и энергетической сферах; устойчивость ключевых экологических показателей, таких как качество воздуха, леса и биоразнообразие.

В Беларуси, что немаловажно, преимуществом развития зеленой экономики станет создание новых рабочих мест. Причем такие зеленые рабочие места, скажем, в сфере экотуризма, могут привлечь больше женщин (которые считаются более уязвимой категорией, особенно на селе). Это будет способствовать реализации принципа "никого не оставить в стороне" при экологичном восстановлении экономики страны после пандемии COVID-19.-0-