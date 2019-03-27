27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ожидает около 30 тыс. иностранных туристов во время II Европейских игр, сообщил сегодня журналистам заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной в пресс-центре БЕЛТА.
"За основу при подсчетах мы брали I Европейские игры - там было около 28 тыс. туристов. Мы берем на себя повышенные обязательства - планируем принять не менее 30 тыс. туристов", - сказал Михаил Портной.
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