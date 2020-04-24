24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ожидает скорого поступления экспериментального препарата для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси выздоровели 1120 пациентов с COVID-19, или 12,7% от всех выявленных случаев. "Мы сегодня для лечения наших пациентов используем все, что есть в мире. На следующей неделе ожидаем поступления экспериментального препарата", - проинформировала Елена Богдан.

Она отметила, что все ведущие фармацевтические компании, научные институты ищут методы лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Беларуси тоже подготовил научный проект - по использованию иммунной плазмы переболевших пациентов. Елена Богдан поблагодарила доноров: 25 человек, благодаря которым было спасено восемь жизней в Минске, Витебске, Лиде.

Замминистра обратилась ко всем выздоровевшим с просьбой последовать их примеру. "Это только начало нашего нового научного проекта, но результаты, которые мы получили, вселяют надежду, что это достаточно хороший и современный метод лечения", - подчеркнула Елена Богдан.-0-