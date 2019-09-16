16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует отказаться от ввоза озоноразрушающих веществ с 2020 года, сообщила сегодня на пресс-конференции консультант управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Клименко, передает корреспондент БЕЛТА.

"К Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, присоединились практически все страны мира. Он регулирует 114 различных химических веществ, более 50% из них уже выведены из потребления. Беларусь не производила озоноразрушающих веществ на протяжении всего периода действия Монреальского протокола, ввиду этого наше потребление целиком и полностью определяется импортом. Сегодня мы наряду с другими странами занимаемся выводом последней группы озоноразрушающих веществ - гидрохлорфторуглеродов. Мы должны завершить их ввоз в нашу страну до 1 января 2020 года. Вместе с тем у нас остается определенная часть оборудования, которая все еще зависима от таких веществ и работает на них. Для дозаправки такого оборудования и технических устройств будут использоваться восстановленные, прошедшие рециркуляцию вещества или же запасы, которые сделаны до 2020 года. Это оборудование планируется вывести из обращения до 2030 года", - сказала Наталья Клименко.

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, был принят в 1987 году. Он предусматривает конкретные меры по сокращению производства и потребления озоноразрушающих веществ, к которым относятся содержащие хлор или бром органические вещества, используемые в качестве хладагентов в секторе охлаждения и кондиционирования воздуха, пропеллентов в бытовой и медицинской аэрозольной продукции, пожаротушащих агентов в огнегасящих системах, растворителей в электронном и точном машиностроении, вспенивателей при производстве строительных материалов. "У нас в стране остались озоноразрушающие вещества в системах охлаждения и кондиционирования. Инвентаризация оборудования, содержащего такие вещества, проводится раз в три года. По данным на начало 2018 года, было около 2,5 тыс. единиц такого оборудования, им пользовались примерно 300 организаций", - отметила представитель Минприроды.

На 28-м совещании сторон Монреальского протокола, которое состоялось в Кигали (Руанда), принята поправка к протоколу в отношении регулирования потребления гидрофторуглеродов. Согласно научным оценкам, в результате сокращения потребления этих веществ можно достигнуть снижения глобального потепления к концу века на 0,4 градуса.

Беларусь одной из первых подписала Венскую конвенцию об охране озонового слоя и Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. В 2001 году в стране вступил в силу закон "Об охране озонового слоя".-0-

Небольшая озоновая дыра наблюдалась над Беларусью Такое бывает осенью, но в этот период они не так опасны, как в конце весны - начале лета, когда путь, который проходят солнечные лучи в атмосфере в районе полудня, самый короткий.