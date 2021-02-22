22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует принять две миссии МАГАТЭ в этом году. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Леонид Дедуль в пресс-центре БЕЛТА.

"Следующая международная инспекция планируется в июне-июле. Это будет миссия МАГАТЭ по физзащите. В конце года, если эпидемиологическая обстановка не окажет влияния, планируется приезд миссии МАГАТЭ по оценке регулирующей деятельности. Беларусь демонстрирует открытость, мы приглашаем зарубежных экспертов", - сказал Леонид Дедуль.

"Эксперты отмечают, что у нас есть положительные практики, которые могут со стороны МАГАТЭ рекомендоваться другим странам-новичкам. Мы стараемся шагать в ногу со временем", - подчеркнул представитель Госатомнадзора.

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