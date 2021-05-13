13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует закупать вакцину "Спутник Лайт", сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Думаю, что мы не только будем закупать эту вакцину, но и сможем точно так же ее производить. Нужно детальнее ознакомиться с документами, но, насколько я понимаю, она требует однократного введения и разрешена для использования людям с 18 до 40 лет. Однако это не дело завтрашнего дня: в гражданский оборот препарат поступит только в 2022 году", - сказал Дмитрий Пиневич.

Министр также сообщил, что осенью на "Белмедпрепаратах" начнется полный цикл выпуска вакцины "Спутник V", это будет уже не просто разлив. Он пояснил, что в стране реализуются два совместных проекта с разными российскими компаниями, но по одному препарату, произведенному в институте Н.Ф. Гамалеи. Сейчас в корпусе на улице Фабрициуса в Минске идет разлив, а в корпусе на улице Аранской проходит реконструкция цеха. Именно там будет производиться вакцина - от выращивания до разлива.

"То есть российские коллеги нам дадут только технологию, а все компоненты будут наши. Стартовать планируем 1 октября", - отметил он.-0-