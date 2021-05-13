Пиневич о прогнозах по COVID-19: такого подъема, как осенью, больше не будет

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич считает, что ситуация с COVID-19 уже не будет такой напряженной, как прошлой осенью. Об этом он заявил в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"В любом случае дальше будет только легче. Вирус все-таки подчиняется законам сезонности со снижением активности в летний период. В том числе мы больше разъезжаемся, находимся на воздухе, благодаря свежим овощам и фруктам поднимается иммунитет. Плюс на это наложится вакцинация, которую не планируем прекращать, поэтому такого подъема, как осенью, больше не будет", - отметил Дмитрий Пиневич.

Наиболее вероятно, что интенсивность пандемии будет ограничена двумя годами, то есть, скорее всего, до февраля 2022-го еще предстоит с ней бороться, считает министр. "Но я думаю, что уже осенью COVID-19 серьезно уменьшится в масштабах. Сейчас основная задача - пройти весеннюю волну, остальное выдержим", - добавил он.

Говоря о третьей волне, которая сейчас в самом разгаре, Дмитрий Пиневич заметил, что сегодня примерно 1,5 тыс. коек в стране находятся в свободном режиме. Однако тяжелых пациентов много - это служит маркером сложной ситуации. Если в цифрах, то, например, количество госпитализированных в 2,5 раза меньше, чем на пике осенней волны, а вот число тяжелых пациентов меньше лишь в 1,5 раза.-0-

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