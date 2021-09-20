Беларусь поддержала создание международной цифровой коалиции "Партнерство для подключения"

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган принял сегодня участие в собрании цифровой коалиции "Партнерство для подключения" (Partner2Connect), которое прошло как сопутствующее мероприятие 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

На собрании было объявлено о начале работы цифровой коалиции "Партнерство для подключения" (Partner2Connect). Она создана для стимулирования реализации проектов в различных государствах мира с целью развития телекоммуникационной инфраструктуры и цифровой трансформации.

Константин Шульган отметил, что Министерство связи и информатизации Беларуси всецело поддерживает идею создания цифровой коалиции "Партнерства для подключения" для реализации совместных проектов, направленных на дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры, цифровых сервисов, формирования цифровых экосистем, стимулирования инвестиций во всех государствах мира.

Министр представил информацию о цифровизации и развитии перспективных современных технологий в стране на основе госпрограмм с учетом целей устойчивого развития ООН, рекомендаций Международного союза электросвязи и передового международного опыта. В частности, он отметил, что в республике реализуется государственная программа "Цифровое развитие Беларуси на 2021-2025 годы", направленная на обеспечение внедрения современных информационно-коммуникационных и передовых производственных технологий в различные отрасли национальной экономики и сферы жизнедеятельности общества.

Константин Шульган выразил уверенность, что и в будущем взаимодействие с Международным союзом электросвязи и другими учреждениями ООН будет углубляться и расширяться.-0-