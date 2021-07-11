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Общество
11 июля 2021, 21:39

Беларусь получила отказ от Литвы на запрос о выдаче Тихановской

Фото из архива
Фото из архива

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь получила отказ от Литвы на запрос о выдаче Светланы Тихановской. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, сообщает БЕЛТА.

На сегодня в Литве находится белорусские оппозиционеры, против которых в Беларуси возбуждены уголовные дела. "Мы принимаем все возможные правовые меры, чтобы эти преступники были выданы белорусскому правосудию. У нас очень хорошие результаты работы в этом направлении с российскими коллегами, за что мы им очень благодарны. Если есть правовые основания, такие лица нам выдаются в рамках законодательства. Что касается партнеров из других стран, то мы направили и направляем соответствующие документы. Пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, уже официально могу подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче, но в них нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали - то есть правовых оснований мы в этом не увидели", - сказал Андрей Швед.

По его словам, прокуратура Беларуси и России ведут сотрудничество по предотвращению киберпреступлений. "Это очень серьезная угроза национальной безопасности многих стран. В данном вопросе мы тесно взаимодействуем с российскими коллегами, в том числе с нашими коллегами из генеральной прокуратуры РФ. Большинство таких преступлений совершается на территории других государств, в первую очередь Западной Европы, - отметил он. - Это говорит о том, что с территории этих стран совершаются агрессивные действия в отношении Беларуси. Основная часть из них связаны с неудавшейся попыткой захвата власти. Шла массированная обработка нашего населения, дезинформация. Многие каналы уже признаны экстремистскими. Новый закон, который вступил в силу, создает более гибкие условия для того, чтобы оперативно реагировать, признавать те или иные источники экстремистскими и, соответственно, отвечать на все вызовы, угрозы".

Также генпрокурор обратил внимание на большое количество мошенничества, совершаемого в киберпространстве. "Здесь очень важно проводить профилактическую работу с населением. Объяснять, что нельзя давать посторонним лицам сведения, которые составляют банковскую и другие тайны, но, к сожалению, эта работа пока ведется недостаточно и требует более серьезного внимания", - констатировал Андрей Швед.-0-

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