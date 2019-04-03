Беларусь предлагает Китаю активизировать развитие прямых контактов между регионами

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Совете Республики видят хорошие перспективы для развития контактов между регионами Беларуси и Китая. Белорусские парламентарии предлагают китайским коллегам активизировать работу в этом направлении. Новые возможности обсуждались сегодня на встрече вице-спикера Совета Республики, председателя Белорусского союза женщин Марианны Щеткиной с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, председателем Всекитайской федерации женщин Шэнь Юэюэ, передает корреспондент БЕЛТА.

Марианна Щеткина отметила, что в Совете Республики, палате территориального представительства, видят явные перспективы в развитии прямых контактов между регионами. В этом направлении уже накоплен хороший опыт, плодотворное сотрудничество с белорусскими регионами наладили провинции Гуандун, Цзянсу, Хунань и город Чунцин. "Подобное взаимодействие дает реальную основу для развития сотрудничества. Межпарламентские группы дружбы готовы активизировать все процессы взаимодействия между регионами", - добавила вице-спикер.

Во время встречи обсуждался широкий круг вопросов, в том числе касающихся развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", в котором побывала 2 апреля парламентская делегация во главе с Шэнь Юэюэ. Рассматривались также перспективы гуманитарного взаимодействия. Так, Марианна Щеткина попросила китайских коллег содействовать открытию в Минске корпункта центрального китайского телеканала. По мнению вице-спикера, это позволило бы китайским гражданам больше узнать о Беларуси, способствовало бы привлечению туристов и укреплению двустороннего сотрудничества в целом.

Обсуждалось и взаимодействие между БСЖ и Всекитайской федерацией женщин. Общественные объединения намерены внести свой вклад в развитие двусторонних отношений, планируют подписать соглашение.

Как отмечалось во время встречи, с 2016 года, когда Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместную декларацию об установлении отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, для двух стран началась новая эпоха. Ее характеризует активизация взаимодействия во всех направлениях, в том числе парламентском.

Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей на переговорах в Совете Республики подчеркнула, что китайская сторона готова прилагать совместные с белорусскими коллегами усилия для реализации всех договоренностей, достигнутых главами двух стран. Шэнь Юэюэ также выразила уверенность в успешном развитии сотрудничества женского движения Беларуси и Китая.-0-

Фото Рамиля Насибулина