Беларусь представила опыт международного сотрудничества по ядерной безопасности на конференции в МАГАТЭ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт Беларуси в международном взаимодействии по обеспечению ядерной и радиационной безопасности представлен на международной конференции "10 лет успешной работы после аварии на АЭС "Фукусима-Дайичи": учет уроков для дальнейшего укрепления ядерной безопасности" в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (Вена, Австрия), сообщили БЕЛТА в Госатомнадзоре.

В мероприятии участвует начальник Госатомнадзора Ольга Луговская. "Во время панельной дискуссии "Международное сотрудничество" она выступила с сообщением об опыте Беларуси в части международного взаимодействия по вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности с учетом уникального пути нашей страны. Пути от преодоления последствий крупнейшей радиационной аварии к принятию решения о развитии своей первой ядерной энергетической программы и последующему формированию инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности с опорой на международные стандарты", - отметили в ведомстве.

Сегодня Беларусь входит в клуб стран с ядерной энергетикой. Весь путь создания в стране регулирующей инфраструктуры проходил при международной поддержке. Беларусь получает ее от России - страны-поставщика ядерных технологий, Международного агентства по атомной энергии, Европейского союза, профильных объединений регулирующих органов - RCF, WENRA, ENSREG, Форума ВВЭР. Между белорусским регулирующим органом и зарубежными визави заключены около 20 двусторонних соглашений, в том числе со всеми соседними странами.

"Интенсивное международное сотрудничество - это важнейшая составляющая успеха в построении регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и единственный путь для стран-новичков в ядерной энергетике. Именно так работает установленный в современном мире глобальный режим безопасности. Имея за плечами опыт преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС и создания регулирующей инфраструктуры для ядерной сферы, Беларусь готова им делиться со всеми, кому это необходимо", - подчеркнули в Госатомнадзоре.

Конференция проводится с целью анализа извлеченных уроков, обмена опытом, результатами и достижениями в результате действий, предпринятых национальными, региональными и международными сообществами после аварии на АЭС "Фукусима-Дайичи", а также определения путей повышения ядерной безопасности. Мероприятие продлится до 12 ноября.-0-