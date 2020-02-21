Беларусь придает важное значение участию в евразийских образовательных процессах - Карпенко

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь придает важное значение участию в евразийских образовательных процессах, заявил министр образования Игорь Карпенко на встрече с президентом Союза евразийских университетов Мустафой Айдыном в Стамбульском конгресс-центре имени Лютфи Кырдара. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Встреча прошла на полях Евразийского саммита по высшему образованию, в котором Беларусь принимает участие впервые и довольно представительной делегацией.

Министр образования поблагодарил Мустафу Айдына за активное стремление привлечь белорусскую сторону к участию в работе Союза евразийских университетов. "Беларусь как страна с высоким уровнем образовательных стандартов придает важное значение участию в евразийских образовательных процессах, взаимовыгодному сотрудничеству с иностранными вузами", - сказал Игорь Карпенко.

Фото пресс-службы Министерства образования

Союз евразийских университетов (EURAS) объединяет 119 высших учебных заведений Евразии. В частности, среди членов союза - пять российских университетов, шесть украинских, пять казахстанских.

В 2020 году проходит уже пятое мероприятие такого плана. Организаторы отмечают, что это третий по значимости форум в мире, посвященный сотрудничеству в области высшего образования.

В аналогичном саммите в 2019 году приняли участие представители университетов из более чем 60 стран, было организовано 150 выставочных павильонов и стендов. На 53 сессиях выступили 124 спикера. В этом году на белорусском страновом стенде представлены ГОРУП "Центр международных связей" Министерства образования, БГУИР, БНТУ и БелГУТ, а также БГЭУ и МГЛУ.-0-