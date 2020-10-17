17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь присоединилась к глобальному уик-энду наблюдений за птицами (Global Bird Weekend) 17-18 октября, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"Из-за самоизоляции во время пандемии COVID-19 многие люди по всему миру стали обращать больше внимания на местную природную среду. Приглашаем белорусов показать свою любовь к природе и птицам нашей страны", - сказали в АПБ.

Часть мероприятия - eBird's October Big Day. "Организаторы надеются, что не менее 25 тыс. человек поучаствуют в бердвотчинге 17 октября по всему миру и расскажут об этом. Глобальная цель - понаблюдать за более чем 6 тыс. видов птиц", - отметили в общественной организации.

Чтобы принять участие в Global Bird Weekend, нужно заносить свои наблюдения за птицами в аккаунт на eBird в течение 17 октября. Определить вид птицы поможет мобильное приложение Ptushki или бердвотчеры в Telegram-чате "Ціў-ціў!". "Наблюдать за птицами можно вместе с семьей или в компании друзей. Делитесь в течение выходных своими фотографиями, видео, полевыми зарисовками и сообщениями со всем миром в социальных сетях через хештеги #globalbirdweekend #globalbirding", - предложили в АПБ.

В числе организаторов птичьего уик-энда - инициатива Global Birding в партнерстве с глобальной ассоциацией природоохранных организаций BirdLife International.-0-